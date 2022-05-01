Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. ayında saldırıları tüm hızıyla devam ederken Ukrayna ise saldırıları karşılık veriyor. İki ülke arasında sular durulmazken huzur ve refahın sağlanması için yapılan müzakerelerde sonuç vermedi. Savaş Rusya ve Ukrayna dışında hem birçok ülkeyi hem de piyasaları etkiledi. Gıda, enerji, para gibi birçok piyasa savaşla beraber sarsıldı.

Topraklarının yüzde 70'inin verimli ve zengin olan ayrıca 'Avrupa'nın tahıl ambarı' olarak bilinen Ukrayna'da tahıl ihracatı durdu. Hal böyle olunca diğer ülkelere tahıl ihracatı yapılamadı. Bu durum hem Ukrayna'yı hem de diğer ülkeleri temel gıda temini anlamında tehlikeye atıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Programında bu duruma ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.

İHRACAT YAPILAMIYOR

İlgili açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle 4.5 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarında ebklediği ve çıkamadığı belirtildi. Açıklamada bekletilen tahıllara dünyanın ihtiyacı olduğu vurgulandı. Dünya Gıda Programına göre ihracatın yeniden başlayabilmesi için hem insanlara hem limanlara erişimin sağlanması gerekiyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya saldırıları sonrası Ukrayna limanları ticaret için kullanılamıyor. Avrupa ülkeleri kara ve demir yolu ile Ukrayna'dan tahıl taşımaya başladı.

Foreign Policy dergisi: Rusya-Ukrayna savaşı dünyaya yayılabilir ABD merkezli Foreign Policy dergisi ABD Başkanı Joe Biden'ın savaş stratejisini değerlendirdi. Makalede, Biden'ın attığı adımlarla Ukrayna'daki savaşı küresel bir savaşa çevirebileceğine dikkat çekildi.

Rusya gizli silahını ilk defa Ukrayna’da denedi! 30 metreye kadar fırlayıp tankları imha ediyor Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki ay geride kaldı. Savaşta bilanço ağırlaşırken, Putin yeni silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı. “Sıçrayan bomba” olarak adlandırılan akıllı uçan tanksavar mayın PTKM-1R Ukrayna’da ilk defa kullanıldı. Tanklara geçit izni vermeyen sıçrayan bomba, kendini 30 metre yükseğe fırlatarak tanklara havadan patlayıcı atıyor.

Ukrayna'da çocuk olmak: Terk edilen Rus zırhlı araçları eğlenceleri oldu Rus askerlerinin Ukrayna'daki işgal girişimi esnasında bölgede terk edilen tanklar ve zırhlı araçlar, Ukraynalı çocukların eğlencesi oldu.