Türkiye Gazetesi

Bugün bütün dünyada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor. Ancak, Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs gösterileri ateşli geçiyor. Sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde yürüyüş yapan binlerce kişi, sokakları savaş alanına çevirdi.

ANARŞİST GRUP POLİSE SALDIRDI

La Republique Meydanı’nda (Cumhuriyet Meydanı) bir araya gelen göstericiler, Place de la Nation Meydanı’na (Ulus Meydanı) yürüdü. Barışçıl başlayan gösteriler, siyah kıyafetler giyen ve aşırılık yanlısı anarşist grup “Kara Blok” destekçilerinin polise taş, şişe fırlatması ile tansiyon yükseldi.

PKK YANDAŞLARI DA SAHNEDE

Çöp konteynerlerini ateşe veren grup, ATM’leri parçaladı. Bu durum sonrası birçok iş yeri kepenk indirmek zorunda kaldı. Polis, saldırgan gruplara göz yaşatrıcı gaz ile müdahale etti. Eylemcilerin arasında terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin de olduğu görüldü.

MACRON'A EMELİLİK ÖFKESİ

Kalabalık, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem için seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto ederek "Artrit öncesi emeklilik", "60 yaşında emeklilik, fiyatları dondur" ve "Macron, çık dışarı" yazılı pankartlar taşıdı.

"HÜKÜMETE BASKI UYGULAMALIYIZ"

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Başkanı Philippe Martinez, basına verdiği demeçte "Bu 1 Mayıs için seferberlik ne kadar güçlü olursa, hükümetin politikaları üzerinde o kadar baskı uygulayabiliriz. Hükümet, ücretleri artırarak satın alma gücü problemini çözmeli" dedi.

BÜTÜN ÜLKEDE 250 MİTİNG DÜZENLENDİ

Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. Polis, yaralı ve gözaltı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İstanbul'da izinsiz 1 Mayıs kutlamalarına müdahale: 164 gözaltı 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle izin almadan Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği ise il genelinde toplamda 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul genelinde 1 Mayıs için 22 bin polis görev alıyor.

Parisliler gözaltına alınan Filistinliler için sokaklara döküldü Fransa’nın başkenti Paris’te, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakılması için protesto düzenlendi.