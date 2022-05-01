Türkiye Gazetesi

Savaşın başlarında Ukraynalı bir pilotun, üç tane Rus uçağını art arda düşürdüğü iddia edilmişti. “Kiev’in Hayaleti” lakabı takılan pilotun, 13 Mart’ta hayatını kaybeden 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu ve Rus ordusuna bağlı 40’a yakın uçağı havada imha ettiği belirtilmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Tarabalka’nın madalya ile onurlandırıldığı ancak Kiev'in Hayaleti diye bir şey olmadığı aktarıldı. Açıklamada “Bu kişi, Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesi. Bilgi kirliliğine karşı uyanık olun. Bilgiyi yaymadan önce kaynakları kontrol edin” denildi.

UKRAYNA PROPAGANDASI

Bu gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Kiev’in Hayaleti’nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülmeye başladı.

Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, bu kahramanlık hikayesini moral yükseltmek için propaganda olarak kullanıldığını vurguladı. Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu sebeple Ukraynalı bir pilotun sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini söyleyen Zhirohov "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu Ruslara eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna’nın başkentinde büyük patlama: Rusya Kiev’i tam kalbinden vurdu Ukrayna'da Kiev Bağımsızlık Meydanı'na çok yakın bir noktada patlama sesi duyuldu. Alınan bilgiye göre söz konusu bölgede iki ayrı patlama gerçekleşti.

Rusya'ya karşı direnişte sembol haline gelmişti: Kiev'in hayaleti öldürüldü Ukrayna, Rusya'ya karşı direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı savaş pilotunun öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya'dan Kiev itirafı: Uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduk Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, bir roket işletmesinin üretim binalarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını söyledi.