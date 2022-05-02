Türkiye Gazetesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı. Geçen yıllarda Covid-19 salgını gölgesinde geçen bayram kutlamalarının bu yıl daha coşkulu geçtiğini belirten Steinmeier, “Ramazan Bayramı vesilesiyle hepinizi selamlıyor ve en iyi dileklerimi gönderiyorum. İftarlarda olduğu gibi bayramlar da aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sevinçle kutlanır. Bayram kutlamaları Almanya’da bir arada yaşamamızın bir parçasıdır. Ramazan, Müslümanları birbirine yaklaştırdığı gibi toplumun diğer kesimlerinin de bir araya gelmesine vesile oluyor. Ancak son 2 yılda salgın, büyük gruplar halinde bir araya gelmenize izin vermedi. Birçoğunuzun bu yoksunluktan çok acı çektiğini biliyorum. Bu nedenle salgını kontrol altına almak için gereken katı kuralları desteklediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sağduyulu, sorumlu davranışınız için teşekkür ederiz. Dayanışmanız için teşekkürler! Salgın henüz bitmedi. Ama bu yıl bayramı daha fazla aile üyesi, arkadaş ve komşu ile kutlayabildiğiniz için gerçekten mutluyum” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ HEPİMİZİ SARSIYOR VE ÜZÜYOR’

Bayram mesajında Ukrayna’da devam eden savaşa da değinen Steinmeier, “Avrupa'nın ortasındaki vahşi ve yasadışı savaş hepimizi sarsıyor ve üzüyor. Ukrayna'daki insanların bitmeyen acılarının ve yıkımının görüntüleri bizi derinden sarsmaktadır. Federal Başkan olarak savaştan ve yıkımdan kaçan, her şeyini kaybeden insanları kabul etmek için ülkemizin yardım etme konusundaki büyük istekliliğine minnettarım. Sormadan yardım eden Müslüman cemaatlere, sosyal yardım kuruluşlarına ve derneklere kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Harika şeyler yapıyorsunuz! Yardımlarınız ve desteğiniz, ülkemizde bir arada yaşamanın önemli, vazgeçilmez bir katkısıdır. Barışçıl, hoşgörülü bir toplum olarak birlikteliğimizi güçlendirmektedir" dedi.

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