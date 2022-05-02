Türkiye Gazetesi

Kaliforniya'da bulunan Huntington plajına annesiyle birlikte gezmeye giden 3 yaşındaki kız çocuğu, çakalın saldırısına uğradı. Televizyonlarda yayınlanan görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

KIZ ÇOCUĞUNUN SURATINI PARÇALADI

Plajda gezen çakal, yürüyen kız çocuğunun suratını parçaladı. Paylaşılan görüntülerde, kız çocuğunun kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olmadığı görülüyor.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredeki vatandaşların yardımıyla çakalın saldırısından kurtulan kız çocuğu, yüzündeki ağır yaralardan dolayı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor. Polisin ateş ettiği çakallardan biri öldü, diğeri ise kaçmayı başardı.

Abdullah Avcı: İstanbul'daki Galatasaray maçından sonra şampiyonluğa inandım Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısın şampiyonlukla ilgili duygularını paylaştı... Avcı, "İstanbul'daki Galatasaray maçından sonra şampiyonluğa inandım. Trabzonspor'a geldiğimde müzeyi gezerken bu tarihte yer almak istiyorum demiştim. Allah bana bunu nasip etti" dedi.

Abdullah Avcı 38 yıllık hasrete son veriyor! Trabzonspor sahaya şampiyonluk için çıkacak Trabzonspor bugün Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Tüm gözler saat 20:30’da çevrilmiş durumda. Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde bir ilki yaşamak üzere. 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Avcı, 38 yıldır yapılamayanı 535 günde başarmış olacak. Taraftarlar ise şimdiden kutlama hazırlıklarına başladı.

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