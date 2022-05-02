Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Türkiye’nin iki devlet arasında arabulucu rol üstlenmesinin barış müzakereleri için masaya oturulmasında katkısı oldu. Ukrayna lider Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin Rus turistleri kabul edilmesinin 'doğru olmadığını' savundu. Zelensky, "Türkiye, Rus turizmi için rotalar hazırlıyor" dedi.

Türkiye’ye yoğun ilgi gösteren Rus turistler, bir kez daha rotalarını çevirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş döneminde Türkiye’nin Rus turistleri kabul etmesine yönelik ilginç açıklamalarda bulundu.

YUNAN BASININA KONUŞTU

Zelenskiy Yunan televizyon ERT’ye verdiği demeçte, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye duyduğu "kırgınlığı" dile getirdi.

Söz konusu turistlere karşı tavır takınmadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulunmaya çalışan Zelensky, "Her devletin kendi çıkarları var. Türkiye bir yandan arabuluculuk yaparak Ukrayna'yı önemli adımlarla desteklerken, diğer yandan da örneğin aynı anda turizm rotaları hazırladığını görüyoruz. Özellikle Rus turizmi için." dedi.

'BU ÇİFTE STANDARTTIR'

Açıklamasının devamında Ukrayna lideri, "Başkan olarak söylüyorum; dostane ilişkiler kurmak istiyorsak, bu olacak iş değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, durumun bu şekilde yönetilemeyeceğini iddia ederek, "Bu çifte standarttır; adil değil. Bu nedenle Türkiye'nin dikkatini bu tür olasılıklara çekiyorum. Bir seçim yapılmalı: hakikatten yana mısınız, değil misiniz?" diye konuştu.

Zelenskiy duyurdu: Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını açıkladı.

Zelenskiy: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı.