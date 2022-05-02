Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi iki ayı geride bıraktı. Batılı devletlerin tüm yaptırımlarına rağmen Rusya geri adım atmıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının yanı sıra Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan ambargolara dair İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlama hedefinde bulunduğu ve Rusya’nın gövde gösterisi yapacağına yönelik iddialara cevap veren Lavrov, "Askerlerimiz eylemlerini Zafer Günü dahil herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar. Biz, 9 Mayıs’taki Zafer Bayramı’nı her zamanki gibi büyük bir ciddiyetle kutlayacağız. Bizim için önemli olan sivil ve askeri riskleri en aza indirmek” diye konuştu.

Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberlere de değinen Lavrov, Putin’in son dönemlerde birçok ülke lideriyle temas halinde olduğunu ve en son Birleşmiş Milletler hatırlatarak, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ima etti.

‘HEDEFİMİZ UKRAYNA’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASINI İÇERMİYOR’

Rusya’nın Ukrayna operasyonlarındaki en kritik şehir olan Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasına sığınan Ukrayna askerleri ve sivillerin durumu hakkında da konuşan Lavrov, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den sivillerin her birinin serbest bırakılması ve direnişin sonlandırılması emrini vermesini talep ediyoruz. Hedefimiz, Ukrayna’da rejim değişikliği yapılmasını içermiyor. Bu, ABD’nin uzmanlık alanı olan bir konu” dedi.

Ukrayna’nın Tochka-U roket sistemleri ile Donbass bölgesindeki bazı kentleri vurduğunu iddia eden Lavrov, “Dürüst olmak gerekirse Tochka-U roketleriyle Donbass bölgesinin merkezine, Herson kentine ve Kramatorsk kentindeki tren garına saldırılar gerçekleştirildi. Açıkça görülüyor ki buradaki amaç, sivil halkı terörize etmek ve bu bölgede yaşayan insanların kendi kaderlerini belirleme hakkına dair muhtemel girişimleri önlemektir” ifadelerini kullandı.

PUTİN’İN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU İMA ETTİ

Özellikle Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberlere de değinen Lavrov, Putin’in son dönemlerde birçok ülke lideriyle temas halinde olduğunu ve en son Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü hatırlatarak, “Bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere Vladimir Putin’in temas halinde olduğu ülke liderlerine sorun” diyerek Putin’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ima etti.

Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Rusya, Ukrayna’daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.