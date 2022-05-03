Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 2 ayı geride bıraktı. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus ordusunun ilerleyişi sonrası çatışmaların merkezi oldu. Şehir hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Güvenlik önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte ilk olarak Kiev’deki Özgürlük Meydanı’na çıkan yollarda bulunan barikatlar kaldırıldı.

Savaş öncesi döneme geri dönülen meydanda, araç trafiği de eski haline gelmeye başladı. Toplu ulaşımın yeniden kullanılmaya başlandığı kentte, Ukraynalılar da yeniden sokağa çıkmaya başladı. Kiev’in birçok noktasında bulunan kontrol noktalarının da kaldırıldığı görüldü.

Bir efsane daha çöktü: Kiev'in Hayaleti uydurmaymış Rus uçaklarına geçit vermeyen Ukraynalı bir pilot, Kiev'in Hayaleti olarak nam saldı. Bu kişinin, mart ayında ölen bir binbaşı olduğu iddia edildi. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri, olayın tamamen efsane olduğunu söyledi.

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Klichko, Kiev’de 60 civarında daha anıtı yıkacaklarını duyurdu.