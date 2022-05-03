Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen devam ediyor. İngiltere savaşın başından itibaren Ukrayna saldırılarını desteklemeyen bir tutum sergiledi. Rus devlet televizyonunda yayınlanan bir programda gazeteci Dmitri Kiselyov, geniş yankı uyandıran açıklamalar yaptı. Sunucu, İngiltere’nin nasıl vurulacağını anlatan harita ile "Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir" dedi.

İngiltere’nin Rusya’yı destekleyen açıklamaları ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Kiev’in yanında olacaklarını bunun yanı sıra ‘ölümcül silahlar’ satmaya devam edeceklerini açıklaması Rusya açısından hoş karşılanmadı.

“RADYOAKTİF ÇÖLE ÇEVİRECEK”

İngiltere'nin dünya haritasından silindiğini gösteren bir arka plan simulasyonunda konuşan Kiselyov, "Bu gelgit dalgası aynı zamanda aşırı yüksek dozda radyasyon taşıyıcısıdır. Britanya'yı sarsarak, onlardan geriye kalanları hiçbir şey için kullanılamaz, radyoaktif çöle çevirecek. Bu olasılığı nasıl buldunuz?' ifadelerini kullandı.

SARMAT FÜZESİNİ ANLATTI

Sarmat füzesini anlatan Kiselyov, İngiltere'yi, Rusya'nın iki hafta önce Putin tarafından test edilen ve ülkeyi tek bir darbeyle tamamen yok edebileceğini iddia ettiği en son nükleer füzesi Sarmat 2'nin saldırısıyla da tehdit etti. Kiselyov "Onların adası o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu tamamen boğmaya yeter" dedi. 'Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatma, Boris ve artık İngiltere yok.' İfadelerini kullandı.

Yaptırımlar sözde kalıyor: İngiltere Rusya’dan 2,5 milyar dolarlık doğal gaz alacak ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Ukrayna’ya düzenlediği geniş çaplı askeri harekât sebebiyle Rusya’ya ağır iktisadi yaptırımlar başlattı. Türkiye yaptırım uygulamayacağını açıklarken, öyle görünüyor ki bu ülkeler de iktisadi menfaatleri zarar göreceği için bir şekilde kendi yaptırımlarını aşmanın bir yolunu bulacak.

İngiltere Rusya'yı uyardı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa savaş Avrupa’ya sıçrar Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, çatışma ihtimalinin Avrupa için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.