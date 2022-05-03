Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 69 gündür devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklama yaptı. Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

RUS ORDUSUNUN ZAİYATINI AÇIKLADI

Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 24 bin 200 asker kaybetti ve (Rus ordusundan) 194 uçak, 155 helikopter, 1062 tank, 2 bin 567 zırhlı araç, 475 top, 162 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus güçleri, 1843 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 291 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Ukrayna Rusya'nın savaş zayiatını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun savaşın başından itibaren kaybını açıkladı. Rusya, 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Rusya'nın yeni hedefini açıkladı! Tanklar Donbas için harekete geçti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Rus ordunun Ukrayna’nın başketi Kiev’e kadar ilerleyişi sonrası bölgede yoğun çatışma yaşanmıştı. Ukrayna halkı Kiev’de büyük bir direniş göstererek haftalarca süren kuşatmaya rağmen Ruslar kenti düşüremedi.