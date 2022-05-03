Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 69 gündür devam ediyor. Sadece askeri noktaları değil, sivil alanları da hedef alan Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesini vurdu.

Saldırı ile ilgili paylaşım yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, “Rusya’nın, Donetsk bölgesini hedef almasının ardından en az 9 kişi hayatını kaybetti. Rusya’nın topraklarımızda gerçekleştirdiği savaş suçlarını incelikle kaydediyoruz” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKTA VAR

Dün, Rus ordusu tarafından Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında aralarında 15 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.