Türkiye Gazetesi

Rusya, NATO'ya üye olmak istediği için Ukrayna'yı işgal etti. Ardından da Finlandiya ve İsveç'i bu konuda tehdit etti. Buna rağmen iki ülke, Rusya'yı ciddiye almayarak NATO üyesi olmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu açıklamadan birkaç hafta sonra Almanya Başbakan Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la bir araya geldi. Görüşme, Almanya Brandenburg eyaletinde yer alan Gransee’deki Meseberg Sarayı’nda gerçekleşti. Scholz, Almanya’nın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine desteklediğini söyledi. Alman Başbakan “Her iki yakın dostumuzu bu yolda desteklemeye kararlıyız. Helsinki ve Stockholm askeri ittifaka katılmak istiyorlarsa desteğimize güvenebilirler. Hükümet üyeleri bunu burada oybirliğiyle yapılan görüşmelerde açıkça belirttiler" dedi.

Marin de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte Finlandiya’nın güvenlik politikalarının tamamen değiştirdiğini ve dönüşünün olmadığını belirtti.

Andersson ise "Ukrayna'ya yapılan askeri saldırı durumu önemli ölçüde değiştirdi ve bu da İsveç'teki güvenlik durumu üzerinde dramatik bir etki oluştu" ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'e NATO'dan yeşil ışık NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Finlandiya ve İsveç, NATO'ya başvurursa; biz kolları açık bir şekilde karşılarız" dedi.

NATO’nun Finlandiya hamlesi Rusya’yı kızdırdı! Putin sınıra askeri teçhizat yığdı Rusya Ukrayna savaşında 43. güne girilirken Moskova yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabileceklerini açıklaması sonrasında harekete geçen Rusya, doğuya yöneldi.

NATO’nun Finlandiya hamlesi Rusya’yı kızdırdı! Putin sınıra askeri teçhizat yığdı Rusya Ukrayna savaşında 43. güne girilirken Moskova yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabileceklerini açıklaması sonrasında harekete geçen Rusya, doğuya yöneldi.