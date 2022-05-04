Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 2 ayı geri bıraktı. Rusya’nın en büyük ve en fazla doğal gaz çıkaran kuruluşlarından olan Gazprom şirketinin kayak merkezinin yöneticisi 37 yaşındaki Andrei Krukowski Soçi’de uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Krukowski’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rus oligarkların şüpheli ölümleri devam ediyor. Son 3. ayda 6 Rus oligark şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu ölümlerin Rusya’nın en büyük şirketlerinden biri olan Gazprom ile bağlantısı dikkat çekti. Krukowski’nin 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği belirtildi.

ESRARENGİZ ÖLÜMLER

Gazprom veya Kremlin bağlantılı birkaç yönetici ve oligark, son zamanlarda gizemli ve dramatik şekilde öldü. Gazprombank’ın eski başkan yardımcısı Vladislav Awajew Moskova’daki dairesinde eşi ve kızıyla ölü bulundu. Rus polisine göre, Awajew’in ihtihar etmeden önce karısı ve kızını vurdu.

Bir başka ölüm ise, Novotek'in eski başkanı Rus oligark Sergey Protosenya, İspanya'nın Barcelona yakınlarındaki Lloret de Mar'daki villasında asılmış halde bulundu. Yanında karısının ve on sekiz yaşındaki kızının cesetleri baltayla katledildi. Bu olayda da cinayet mi intihar mı çok konuşulmuştu ama sağ kalan oğul "Babam katil değil" diyerek bu duruma inanmadığını ifade etti.

Mart ayında ise, tıbbi malzeme şirketi MedStom'un sahibi Vasily Melnikov'a gelmişti, eşi ve iki çocuğu bıçakla yaralanmış olarak cansız bulundu. Melnikov’un yakın çevresi, ailesini öldürmüş olabileceğine inanamadıklarını söyledi.

Bir diğer olay ise Ocak sonu ve Şubat ayları arasında meydana geldi. İki üst düzey Gazprom yetkilisi, Aleksandr Tyulyakov ve Leonid Shulman'ın cesetleri, St. Petersburg yakınlarındaki evlerinde bulundu. Ukrayna'da doğup SSCB'nin dağılmasından sonra petrol ve gaz sayesinde zenginleşen gerçek soyadı Tolstosheya olan Mikhail Watford, 28 Şubat'ta İngiltere'deki evinde kendini astı.



Gazprom açıkladı: Türkiye’ye doğal gaz tedariki 11,5 kat arttı Gazprom’un, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupalı alıcılarına yönelik doğal gaz tedariki, 1 Ocak-15 Mart 2021 tarihleri arasında önemli ölçüde artış gösterirken, Mart ayının ilk yarısında Türkiye’ye doğal gaz arzının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,5 kat arttığı belirtildi.

Rus devi Gazprom'dan bir ilk! Türkiye'ye spot gaz ithalatı yapacak Türkiye'ye bugüne kadar uzun dönemli ve petrole endeksli kontratlar üzerinden doğal gaz satan Rus enerji şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye ilk kez spot boru gazı ithalatı gerçekleştirmek üzere elektronik platformda ihale düzenledi.