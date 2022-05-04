Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş iki ayı geride bıraktı. Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği savaş ile ilgili bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ederken, ABD ve batı istihbarat kaynakları yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya 'resmen savaş' ilan edebileceğini belirtiyor.

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta Rusya lideri Putin'in gündeme oturan savaş açıklamaları sonrası CNN'de yer alan bir analizde Rusya'nın sonraki adımları tartışıldı. Uzmanlar, Rusya'nın olası 3 senaryosundan bahsetti. Rusya'nın Ukrayna'ya 'resmen savaş' ilan edebileceği ifade edilirken, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili 'savaş' kelimesini kullanmadığı, yapılanın 'özel bir askeri operasyon' olduğunu ifade ettiği belirtildi.

9 MAYIS İŞARET EDİLDİ

Analistler, 'resmen savaş' ilanı için 9 Mayıs tarihine işaret ediyor. Bunun nedeni ise 9 Mayıs'ın Rusya için bir öneminin olması. Rusya'da 9 Mayıs 'Zafer Günü' olarak biliniyor ve 1945 yılında Nazilerin yenilmesi kutlanıyor. Bu milli bayramda Moskova'da askeri geçit töreni düzenleniyor ve Rus liderler geleneksel olarak Kızıl Meydan'da bulunuyor.

Bu nedenle de ABD ve Batı istihbaratı Rus lider Putin'in böyle bir günün sembolik önemini kullanacağını düşünüyor. Nitekim Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyon' da Anavatan Savunucusu Günü'nün ertesi günü başlamıştı.

Analistler ise Rusya için bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de uzmanlara göre Rusya lideri Putin eğer savaş başlatmazsa önünde birkaç seçenek var.

İŞTE İLK SENARYO

Bu seçeneklerden ilki Rusya'ya yönelik direkt bir saldırı tehdidiyle alakalı. Eğer Rusya'ya yönelik askeri bir silahlı çatışma patlak verirse seferberlik yasası ilan edilebilir. Bu şekilde Rusya hükümeti birlikler toplamanın yanı sıra ülke ekonomisini de savaşa göre düzenleyebilecek.

Uzmanlara göre bu durum olası çünkü resmi olmayan rakamlara göre Rus kuvvetleri savaşın başlangıcından bu yana en azn 15 bin asker kaybetti ve takviye desteğe ihtiyaç var. Yine de Putin'in 'hükümet için risk teşkil ettiğini' söylemesi nedeniyle bu durumun herhangi bir kesinliği yok.

HALKIN TEPKİSİ NE OLUR?

Bunun yanı sıra Rusya'da tam kapsamlı seferberliğe karşı çıkanların da olacağının altı çizildi. Analisitler, Putin'in evindeki desteğin azalmasını istemediğini dile getiriyor. Savaşın getireceği kısıtlamaların halkın tepkisine neden olması muhtemel.

2'NCİ SENARYO: Masadaki başka bir senaryo ise Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk topraklarını ilhak etmek. Bunu yaparken güneydeki Odessa için baskı yapılacağından ve savaşın yakıp yıktığı Mariupol kentinde de tam kontrol sağlanacağından bahsediliyor.

3'ÜNCÜ SENARYO: 3'üncü ve son senaryoda ise Rusya'nın güneydoğu kenti Herson'da bir 'halk cumhuriyeti' ilanı var. Uzmanlar, böylelikle Putin'in Ukrayna'ya karşı 'zafer kazandık' diyebilececeğini ifade ediyorlar.

LAVROV: HERHANGİ BİR TARİHE AYARLI DEĞİLİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlama hedefinde bulunduğu ve Rusya'nın gövde gösterisi yapacağına yönelik iddialara cevap veren Lavrov, "Askerlerimiz eylemlerini Zafer Günü dahil herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar. Biz, 9 Mayıs’taki Zafer Bayramı’nı her zamanki gibi büyük bir ciddiyetle kutlayacağız. Bizim için önemli olan sivil ve askeri riskleri en aza indirmek" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını: Putin görevi devretti, savaşa odaklanacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülke yönetimini Başbakan Mihail Mişustin’e devrettiği iddia edildi.