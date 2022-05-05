Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz" diyen Psaki, Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurguladı.

"NATO'YU BÖLEMEDİLER"

Sözcü Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirtti. Psaki "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler" şeklinde konuştu.

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Rusya, Ukrayna’da kıtlığa yol açacak Tahıl depolarını füzelerle vuran Rus ordusu, Ukrayna’ya ait biçerdöverleri ve mahsulü çalıyor.