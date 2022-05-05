Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde bulunan sanayi bölgesinde buldozer lastiği şişirmek isteyen 2 kişi, lastiğin patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ekipler tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen korkunç olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 1 çalışanın buldozer lastiğinin üzerine oturarak lastiği şişirdiği diğer çalışanın ise lastiğin havasını kontrol ettiği sırada lastiğin patladığı görüldü. Patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı görüntülerde çevredekilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

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