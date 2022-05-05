Türkiye Gazetesi

Fanatik Yahudiler İsrail’in kuruluşunu bahane ederek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.

İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı.

Fanatik Yahudilerin İsrail askerleri eşliğindeki baskını çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi, gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.

FİLİSTİNLİLER SLOGAN ATARAK KARŞILIK VERDİ

İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.

Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.

Fanatik Yahudilerin İsrail askerleri eşliğindeki baskını çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi. Gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu.

Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa’ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.

İsrail yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi İşgalci İsrail askeri, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Uçağa 'hatırayla' binmek isteyen aile ortalığı karıştırdı! İsrail Havalimanı'nda bomba paniği İsrail’de Ben Gurion Havalimanı’nda bomba paniği yaşandı. ABD’li bir aile uçağa Golan Tepeleri’ni ziyaret ederken buldukları ve dönüşte yanlarında getirdikleri patlamamış bombayı güvenlik görevlilerine gösterince ortalık karıştı.