Türkiye Gazetesi

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herzog, "Aslında, (Lavrov'un açıklamalarını) birçok kez okudum. Rusya Dışişleri Bakanı'nın söylediklerini ilk başta anlayamadım." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadelerini kullanmıştı.

Lavrov'un açıklamalarının kendisini "kızdırdığını ve iğrendirdiğini" söyleyen Herzog, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yahudi düşmanlığı kokan korkunç yalanları yaymak için tüm haftalar arasından Holokost'u anma haftasını seçti. Ondan geri adım atmasını ve özür dilemesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

Herzog, Lavrov'un ifadeleri nedeniyle ikili ilişkilerin zarar göreceğine inanmadığını, ancak ilişkilerin "gölgelenmesi ihtimalinin" bulunduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Mayıs'ta bir İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunarak, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Bakan Lavrov'un sözleri "feci" olarak nitelendirilmiş ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov' "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.





Lavrov'dan 9 Mayıs açıklaması: Herhangi bir tarihe ayarlı değiliz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını 9 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflediği iddialarına cevap verdi. Lavrov, “Ukrayna operasyonlarının 9 Mayıs Zafer Bayramı hedefi yok” dedi.

Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası harekete geçtiler: Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde saatler sonra İsrail harekete geçti. Alınan bilgiye göre Mescid-i Aksa’nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı öğrenildi.