Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, ülkede en çok can kaybının yaşandığı Mariupol'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Kuşatma altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azvostol fabrikasına Rus ordusunun saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu, Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler (BM) fabrikada kaç sivilin kaldığının net olmadığını aktardı.

"TAM BİR RAKAM VERMEK ÇOK ZOR"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, bölgeden bilgi toplamanın "son derece zorlu" olduğunu belirterek, "Tam bir rakam vermek bizim için çok zor. Elbette, ICRC (Uluslararası Kızıl Haç Komitesi) ile ortaklaşa çalışmaya, hem Ukrayna hem de Rusya'nın en üst seviyeleriyle Mariupol bölgesi ve Ukrayna'dan daha fazla insan çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

"MARİUPOL'DEN 344 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Tahliyelerden sorumlu Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise dün yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Mariupol’den 344 kişinin tahliye edildiğini aktarmış, "Mariupol’de açılan insani koridor üzerinden 344 kişi tahliye edildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Vasilywvka şehirlerinden tahliye edildiler ve Zaporijya’ya getirildiler. Bu da küçük bir zaferdir. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komisyonu çalışanlarına, insani koridorda görev alanlara, şoförlere ve Acil Durumlar Servisi çalışanlarına teşekkürler. Mariupol insani operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"20 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Mariupol Belediyesi, Rus ordusunun saldırıları sonucu kentte 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, “İşgalciler şehrimizi yıktı, şehirde yaşayan 20 bin kişiyi öldürdü ve şimdi de tabelaları değiştiriyorlar. İnsanlar susuz, gıdasız ve sağlık ekipmanları yetersiz. Elektrik ve su şebekeleri de yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Azak kıyısında şehri kalmadı! Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol'ün stratejik konumu Rusya'nın, Ukrayna'da uzun süre kuşatma altında tuttuktan sonra kontrol altına aldığını duyurduğu Mariupol şehri stratejik önemi ile dikkati çekiyor. Azak Denizi'ne kıyısı olan liman şehirlerinden Berdyansk'tan sonra Mariupol'ün Rusların eline geçmesiyle Azak Denizi kıyısında Ukrayna'nın kontrolünde herhangi bir şehir kalmadı

Mariupol’de toplu mezarların uydu görüntüleri yayınlandı: Cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi. Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Zelenskiy'den Mariupol açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Mariupol'ün büyük bir kısmının kontrolü Ruslarda, ancak kentin bir kısmında hala Ukrayna askerleri var." dedi.