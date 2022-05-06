Türkiye Gazetesi

“2022 Küresel Gıda Krizi” başlıklı rapora göre, çatışmalar, aşırı hava yartları ve Covid-19 salgınının ekonomik etkileri sebebiyle 2021’de 53 ülkede/bölgede yaklaşık 192 milyon insan kriz ya da daha kötü seviyelerde akut gıda güvensizliği yaşadı. Akut gıda güvensizliği çeken insan sayısının 2021’de yaklaşık 193 milyon olmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı, bunun 2020’den de yaklaşık 40 milyon kişi daha fazla olduğu kaydedildi. Raporda “Açlıkla mücadele eden ülkeler, özellikle gıda ve tarımla ilgili ithalata yüksek oranda bağımlı olmaları ve küresel gıda fiyat şoklarına karşı kırılganlıkları dolayısıyla Ukrayna’daki savaşın risklerine karşı savunmasızlar” değerlendirmesi de yer aldı. Ayrıca global durumun kötüleşmeye devam ettiği, acilen finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Dünyada gıda krizi alarmı yapılıyor, çiftçi tarlaya küsüyor SGK verilerine göre Türkiye’deki çiftçi sayısı 2008'de 1,1 milyon iken bugün 500 binin altına geriledi. Yaşanan bu duruma; artan maliyetler, çiftçinin elde ettiği kârdaki düşüş, genç neslin toprağa isteksiz oluşu ve verilen teşviklerin amacına ulaşmaması en büyük sebep olarak gösteriliyor.