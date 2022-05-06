Türkiye Gazetesi

ABD’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Orta Doğu Enstitüsü, Türkiye ile İran arasında ince ama derin bir rekabet bulunduğunu yazdı. İran-Azerbaycan arasındaki ilişkinin, Ermenistan-Azerbaycan savaşı sırasında değiştiğini yazan Enstitü “Tahran, Azerbaycan’ın 2020 yılında Ermenistan’a karşı zafer elde ettiği zaferde en büyük payın Türkiye ve İsrail’e ait olduğunu çok iyi biliyor. 44 gün süren savaş sırasında gerileyen Tahran-Bakü ilişkileri Eylül 2021 sonrası düzelmeye başladı. Tahran, Bakü ile ekonomik ilişkilerini artırmak istiyor. Ancak İran’ın bölgedeki en büyük rakibi Türkiye. Tahran, Ankara’nın bu bölgede yaşayan Türk devletlerinin ortak dil, tarih ve kültüründen yararlanmasından korkuyor. Zira bu etki sahası, Kuzey İran’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’ya ve Çin’e kadar uzuyor. İran ve Türkiye nüfuz için ince fakat derin bir rekabet içinde” diye yazdı.

İRAN HASSAS DAVRANIYOR

Resmî veri olmamasına rağmen İran’ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin etnik Azerbaycanlılardan oluştuğunu yazan Enstitü “Bu, İran ulusunun dokusuna derinden entegre olmuş bir topluluk. Büyük ölçekli ayrılıkçı eğilim yok. Yine de Tahran’daki yetkililer, bu konuya ve özellikle Tahran-Ankara gerilimi sırasında son derece hassas davranmaya çalışıyor” yorumunda bulundu.

Enstitü yazının sonunda “İran’ın Güney Kafkasya’da kaybettiği zemini geri kazanıp kazanamayacağını zaman gösterecek. Ancak bugün Tahran, jeostratejik ve ekonomik çıkarları açısından önemini fazlasıyla kaybetmesine yol açan ihmalkâr davrandığının farkında” ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratından kritik iddia :‘İran ile PKK Türkiye’ye karşı iş birliği yapıyor’ ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Pentagon Başmüfettişliğine, İran destekli milislerin Irak’ta Türkiye’ye karşı PKK terör örgütü ile iş birliği yaptığını ve zaman zaman Türkiye’nin kuzey Irak’taki üslerine saldırı düzenlediğini bildirdi.