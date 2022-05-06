Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarıları nedeniyle batılı devletlerin yaptırımları ile karşı karşıya kaldı. Rusya’dan petrol alımlarını durduran batılı devletler, ülkenin ekonomisine zarar vermeyi hedefledi.

KAMUOYUNDAN GİZLİ TUTULDU

Financial Times’ta yer alan habere göre, Çin’in Rus petrolünü büyük indirimlerle satın aldığı ortaya çıktı. Shandong merkezli bağımsız bir rafineri yetkilisi Ukrayna savaşının başladığı zamandan itibaren ABD yaptırımlarından etkilenmemek için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların gizli tutulduğunu söyledi.

Yer alan haberde, birçok batılı dev şirketin, Rus emtialarını satın alabilmek için sigorta, nakliye ve finansmanı güvence altına almak için öz yaptırım uyguladıkları belirtti. Öte yandan yüksek enerji ihtiyacından dolayı Çin’in devreye girerek satılmayan varilleri satın alma ihtimali beklentileri arttırdı.

ABD ve İngiltere, Rus petrollerine karşı yaptırımlarını net şekilde uygularken, Avrupa Birliği ambargo konusunda görüşmelerini halen sürdürüyor. 15 Mayıs'tan itibaren Avrupa Birliği ve İsviçre merkezli emtia tüccarları dünyanın başka hiçbir yerinde Rosneft varilleri satamayacak.



Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.