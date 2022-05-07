Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Vladimir Putin'in verdiği emir ile başlayan askeri harekat sonrası dünya, gözünü bölgeye çevirdi ve uygulanan yaptırımlar sonrası müzakere masasından çıkacak sonuç merakla beklendi. İki tarafın masadan sonuçsuz kalkması ile birlikte gerginlik daha da tırmandı, yaptırımlar sonrası Rusya geri adım atmadı. Moskova ile ilgili ortaya atılan 'nükleer silah' iddiaları dünyanın tepkisini çekerken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'füze denemesi' açıklaması geldi.

RUSYA'DAN JAPON DENİZİ'NDE FÜZE TESTİ

Ukrayna saldırıları sonrası Rusya-Japonya ilişkileri gergin bir döneme girmişken, Rusya Savunma Bakanlığı, bir denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunun Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Pasifik filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden "Otvet" sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova'nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington'a gözdağı olarak yorumlandı.

DÜŞMAN DENİZALTILARI YOK EDECEK

Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi "Otvet"in, "91R1 Kalibr" füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan "Otvet" sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor.

AVRUPA'DA NÜKLEER FÜZELERLE SİMÜLASYON

Öte yandan Rusya, Polonya ve Litvanya arasında, Avrupa içinde yer alan Rusya’ya bağlı Kaliningrad bölgesinde taktik nükleer füzelerle fırlatma simülasyonu gerçekleştirildi. Fırlatma simülasyonunda, taktik nükleer başlık taşıyabilen 20 kadar "İskender-M" füze rampası kullanıldı.



Rusya, Japon Denizi'nde füze denemesi gerçekleştirdi.

'KİTLE İMHA SİLAHLARI' DEVREYE GİREBİLİR

Rusya, birçok ülke ile tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Savaş nedeniyle nükleer başlıkların devreye girmesinden endişe edilirken, Newsweek dergisine açıklamalarda bulunan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "NATO’daki politikacılar, nükleer tehdidi açıkça ciddiye almıyor" dedi ve bunun gerçekleşmesi durumunda kazananın olmayacağını ifade etti.

Antonov, Moskova’nın 'Kitle İmha Silahları'nı hangi şartlarda kullanacağını açıkladı. Rus diplomat, Rusya’ya karşı saldırganlık durumunda veya devletin varlığı tehlikeye girdiğinde bu silahları Moskova'nın kullanabileceğini belirtti.

"202 SANİYEDE LONDRA YOK OLUR"

Geçtiğimiz hafta Rus basını, ordunun envanterindeki nükleer silahlarla tepki çeken yayına imza atmıştı. Canlı yayında Moskova’nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan Rus televizyonları Londra’nın 202, Paris’in 200, Berlin’in ise 106 saniyede haritadan silineceğini iddia etmişti. Rus gazeteciler böyle bir saldırıda, hedef alınan şehirlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının altını çizmişti.

ABD Büyükelçisi 3 ihtimali sıraladı! Rusya'dan NATO'ya nükleer savaş uyarısı Rusya'nın Ukrayna'yı karşı başlattığı işgal girişimi 72 gündür devam ediyor. Rusya'nın ABD büyükelçisinden nükleer silahların hangi durumlarda kullanabileceği konusunda açıklamalar yaptı.