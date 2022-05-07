Türkiye Gazetesi

Tüm zamanların en tehlikelisi uyuşturucu maddesinde kullanımlar günden güne artarken üretimide çoğalıyor. Uyuşturucu nedeniyle insan sağlığı büyük ölçüde etkilenirken psikolojik anlamda da çöküntüye uğratıyor. Her anlamda zararı çok olan uyuşturu hakkında yayımlanan bir raporda Avrupa uyuşturucunun üretim ve nakilinde merkez nokta haline geldiği bildiridli.

Europol ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan ortak raporda, Avrupa pazarındaki büyümenin Güney Amerika'daki yüksek üretim seviyeleri yeteneklerine ulaşılmasından kaynakladığı belirtildi.

KITA GENELİNDE REKOR DÜZEYDE

EMCDDA direktörü Alexis Goosdeel yaptığı açıklamada, bunun kıta genelinde "rekor düzeyde uyuşturucu bulunabilirliği, artan şiddet ve yolsuzluk ve daha büyük sağlık sorunları" ile sonuçlandığını söyledi. Raporda, 2020'de yaklaşık 10,5 milyar euro piyasa değeriyle kokainin esrardan sonra Avrupa'da en çok tüketilen ikinci uyuşturucu olduğu belirtildi.

13 İLE 64 YAŞ ARASI 3.5 MİLYON İNSAN KULLANDI

Yaşları 13 ile 64 arasında değişen yaklaşık 3,5 milyon Avrupalı, geçen yıl uyuşturucu kullandığını bildirdi. Piyasada ek sağlık riskleri olan yeni tür “tütsülenebilir kokain ürünleri” ortaya çıktıkça bu durumun daha da büyüyebileceğini açıklandı.

3 ÜLKE ZİRVEDE

Kıtada dört yıl üst üste rekor miktarlarda kokain ele geçirildi ve 2020'de 2019'a göre yüzde 6'lık bir artış görüldü. Belçika, Hollanda ve İspanya, Avrupa toplamının dörtte üçünü oluşturuyordu. Ancak İtalya'da da büyük miktarlarda kokain ele geçirildi.

Europol İcra Direktörü Catherine De Bolle, yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin AB için "önemli bir öncelik" olmaya devam ettiğini söyledi.

Moskova'dan peş peşe hamleler: Önce Avrupa'ya, ardından ABD ve Japonya'ya gözdağı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 ayı geride bırakırken, uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın birçok ülke ile ilişkileri gergin bir döneme girdi. Bu gergin dönemde Moskova, Japon Denizi'nde yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu. Bu adım, 'Japonya ve ABD'ye gözdağı' olarak yorumlandı.

Avrupa'nın gökdelen lideri İstanbul Hızla büyümeye devam eden mega kent İstanbul, artan nüfusuyla birlikte daha fazla gökdelene ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Avrupa’da yüksekliği 150 metreden fazla olan en fazla gökdelene sahip ülke olurken, İstanbul ise Avrupa’da en fazla gökdelene sahip şehir oldu.

Avrupa, kapımızı domates için çaldı Enerji darboğazını aşmak için seraları boş bırakan Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye domates talebi patladı. Dışarıya satış yüzde 50 artarken mayısın 15’inden sonra ihracatın bitmesiyle iç piyasada ciddi fiyat düşüşü bekleniyor.