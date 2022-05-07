Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna’ya karşı işgalini sürdürmeye devam ediyor. Batı’nın uyarılarına rağmen savaşa devam eden Putin, termonükleer füzelerini Kızıl Meydan'da görücüye çıkardı. Zafer Günü geçit törenine hazırlanan Moskova’da binlerce provalara katıldı.

10 SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYABİLİYOR

Uzmanların görüşlerine göre, RS-24 Yars olan Balistik Füze 10 savaş başlığı taşıyabiliyor. Pazartesi günü kutlanacak olan Zafer Günü için görücüye çıkan balistik füze tüm dünyanın dikkatini çekti.

TÖREN GEÇİTİNDE SERGİLENECEK

Saatte 24 bin 500 kilometreye kadar bir hıza sahip olan 49,6 ton ağırlığındaki kıtalararası silah, tam 12 bin kilometre menzile sahip. Nükleer füzeler, pazartesi kutlanacak olan Zafer Günü geçit töreninde sergilenecek.

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan Nazi Almanya’sına karşı zaferini kutlayan ve her yıl dünya tarafından ilgiyle izlenen geçit töreni bu yıl savaştan dolayı hayli bir öneme sahip olmuş durumda.

DAKİKALAR İÇİNDE LONDRA VE NEW YORK ‘U VURABİLİR

Pazartesi görücüye çıkarılacak olan yeni balistik füzenin provalar sırasında 16 tekerlekli bir araçta taşındığı görüldü. Uzmanlara göre balistik füzenin Londra ya da New York gibi yerleri vurabilmesi sadece dakikalar alabilir. Bir kitle imha silahı olan bu füze, provalarda İskender-M füze rampasıyla yakından takip edildi.

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