Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak ordusunun Sincar operasyonu terör örgütü PKK’nın kirli yüzünü bir kez daha ifşa etti. Bölgede sağ ele geçirilen 200’ü aşkın PKK’lı teröristten 17’si yabancı uyruklu çıktı. Bu teröristlerden Amerikalı Vincent Mark ve Jean DeVola ile İngiliz Emer Edwards, örgüte DEAŞ ile mücadele amaçlı katıldıklarını ancak PKK’nın kendilerini aldatarak Türkiye ile çatışmaya ittiğini anlattı. Batı’dan devşirilen teröristler hain örgütün kendilerine sürekli Türk düşmanlığı empoze ettiğini, Türk ordusu ile sıcak temasın devam ettiği bölgelere gönderdiğini ve Suriye ve Irak’ta Türk askerine karşı girdikleri çatışmalarda çok sayıda arkadaşlarının TSK tarafından etkisiz hâle getirildiği itirafında bulundu.

OPERASYONU TAHRAN DURDURDU

Gazetemize Sincar operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren KDP yönetiminden bir isim “Irak ordusunun bölgeye girmesiyle PKK’nın tehditleri sebebiyle bir tür esir durumundaki 700 aile Sincar’ı terk etti. Bunlara ek olarak 300’ü aşkın genç örgüt mensubu, dolaylı ya da direkt hizmet ettikleri terör yapılanmasından kaçarak farklı bölgelere yerleşti. Irak ordusunun başarı ile yürüttüğü operasyon İran’ın doğrudan müdahalesi sebebiyle durdu. Haşdi Şabi bu noktada doğrudan devreye girdi ve ‘Sincar kırsalından PKK’nın tamamen temizlenmesi Türkiye’ye prim vermek olur’ gerekçesini öne sürerek ordunun ilerleyişini durdurdu” bilgisini paylaştı.



TERÖRİSTLERİN ARASINDA HATIRLI İSİMLERİN AKRABALARI VAR

Sincar’da sağ yakalanan ve Suriye ile Irak cephelerinde Türk ordusuna karşı kullanılan bu teröristlere ilişkin bir baskı da vatandaşı oldukları ülke yöneticilerinden geldi. Hiçbir engelle karşılaşmadan terör bölgesine getirilen bu teröristler yıllarca kaldıkları terör kamplarında çektirdikleri onca fotoğrafa rağmen hiçbir takip ve sorguya tabi tutulmadan ülkelerine girip çıkabiliyorlar. Bu durumun teröre destek mahiyetinde kendi aleyhlerinde kullanılmasından korkan Batılı ülke temsilcileri, Irak makamlarından yakalanan hainleri bize sessiz biçimde teslim edin talebinde bulundu. Batılı ülkelerden PKK’ya katılan teröristler arasında bazı önemli iş ve siyaset adamlarının yakınları olduğu da tespit edildi.

YABANCI TERÖRİSTLERİ İRAN İSTEDİ

Hadi Şabi’nin operasyon sürecinde yakalanan teröristleri istediğini de aktaran KDP’li yönetici, “Bu isimler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Slovakya ve ABD vatandaşları var. Şu ana dek bazılarının deport işlemi tamamlandı ancak Haşdi Şabi ilk anlarda bu yabancı teröristlerin kendilerine verilmesini istedi. Bu talepleri kabul edilmeyince PKK ile birlikte sorgu ifadelerinin paylaşılmasını engelleme yoluna gittiler. Çünkü o ifadeler de hem PKK’nın kendilerini aldattığı hem de örgüte Haşdi Şabi tarafından silah ve lojistik destek verildiği bilgileri vardı” diye konuştu.

Sincar’da kirli hesap Türkiye'nin başarılı operasyonları sonucu Irak yönetimi, PKK'dan Sincar'ı terk etmesini istedi. Gerilim çatışmaya dönüşürken terör örgütünün imdadına İran yetişti.

İran medyası duyurdu: İsrail için casusluk yapmıştı! İsveçli akademisyen idam edilecek Nisan 2016’da İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan tutuklanan İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali’nin cezası belli oldu. İran’da tutuklu olarak tutulan Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.

ABD istihbaratından kritik iddia :‘İran ile PKK Türkiye’ye karşı iş birliği yapıyor’ ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Pentagon Başmüfettişliğine, İran destekli milislerin Irak’ta Türkiye’ye karşı PKK terör örgütü ile iş birliği yaptığını ve zaman zaman Türkiye’nin kuzey Irak’taki üslerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sincar’da PKK gerginliği! SİHA’ların nokta operasyonu ile öldürülen teröristin heykelini Sincar’a dikmeye çalıştılar. Engellenen girişim sonrası PKK ve Bağdat güçleri arasındaki gerginlik bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü.