Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurmasının ardından Luhansk Valiliği yeni bir açıklamada bulundu.

Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul içerisinde bulunan 90 kişiden 60’ının göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Vali Gayday açıklamasında, "Okula düzenlenen hava saldırısı sonucunda yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti. Dün yerel saatle 16.37’de okul binasına düzenlenen saldırı sonucunda 300 metrekarelik alanda yangın çıktı ve çıkan yangın 4 saat içinde kontrol altına alındı. Daha sonra göçük altında kalanları kurtarma operasyonu başlatıldı ve 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Göçük altından 7’si yaralı 30 vatandaş kurtarıldı. Göçük altında kalan yaklaşık 60 kişi ise hayatını kaybetti. Bu Rusya’nın gerçek vahşetidir. Ruslar için öldürülecek kişinin kim olduğu önemli değil. Askeri öldüremezse korumasız çocuğu öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ise İskender füze sistemi ile Harkov’daki iki tren garı civarında ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların yok edildiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildiğini aktardı.

MARİUPOL'DE SİVİLLERİN TAHLİYESİ TAMAMLANDI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.

Blinken: Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz ABD Dışişleri Bakanı Blinken krayna-Rusya savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırıyı seçtiğini, şimdi herkesin bununla mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Rusya saldırısında 3. gün! Kiev direniyor | Dakika dakika gelişmeler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi 3. günde de devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişi ile çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dakika dakika son gelişmeler...