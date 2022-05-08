Türkiye Gazetesi

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle kontrolü tamamen ele alan Taliban, kadınlara yönelik yeni kararını açıkladı. Yayımlanan kararname ile Afgan kadınların yeniden yüzlerini örtmesi hükmedildi. Kadınların halka açık yerlerde burka giymesi zorunlu tutuldu. Burka kararını manşetine taşıyan İsrail basını Afganistan haberinde Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürüttü.

TÜRK BAYRAĞI AYRINTISI

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesinin "Taliban dini lideri, kadınlara toplum içinde burka giymelerini emretti" başlıklı haberdeki algı çalışması dikkat çekti. Afganistan’daki burka kararının yer aldığı haberde Türkiye ile ilgili olmamasına rağmen haber fotoğrafında Türk bayrağı kullanan İsrail medyasının algı operasyonlarına devam ediyor.

“TÜRKİYE’YE KARŞI ALGI OPERASYONU YAPIYOR”

Gelişme aktarılırken, Türk bayrağı ayrıntısının kullanılması, "Uluslararası basın, yine Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapıyor." şeklinde yorumlara neden oldu. Öte yandan aynı haberde, ABD ve diğer ülkelerin, Taliban'ın ağustos ayında yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'a kalkınma yardımını kestiği ve bu ülkenin bankacılık sistemine sert yaptırımlar uyguladığına yer verildi.

İran medyası duyurdu: İsrail için casusluk yapmıştı! İsveçli akademisyen idam edilecek Nisan 2016’da İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan tutuklanan İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali’nin cezası belli oldu. İran’da tutuklu olarak tutulan Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.