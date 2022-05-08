Türkiye Gazetesi

G7 ülkeleri liderleri, bugün çevrim içi olarak görüştü. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı. Beyaz Saray, zirve sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Rusya'ya Ukrayna savaşı sebebiyle uygulanacak yeni yaptırımların duyurulduğu açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"RUSYA, 15 YILLIK KAZANIMLARINI YOK ETTİ"

Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceğiz. Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımlar, ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok etti. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, bugün yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştı. ABD'nin Rusya devletinin tamamen ya da kısmen kontrolü altındaki 3 televizyonuna yaptırım getirecek.

"RUS ELİTLER ZARARA UĞRATILACAK"

Rusya ile ilgili kişilere ABD'lilerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi ya da yönetim danışmanlığı vermesini de yasaklayacağız. Böylece Rus elitler zarara uğratılacak. ABD, halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamıştı. G7 ülkeleri de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitirecek ya da tamamen yasaklayacak.

İTHALAT ÜRÜNLERİNE YASAK

Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getirecek Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağız.

G7 ÜLKELERİ

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan G7 ülkeleri şunlar: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada.

Rusya'nın 'Zafer Günü'nden önce ABD'den kritik hamle Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydır hız kesmeden sürerken onlarca sivil ve asker çatışmalarda hayatını kaybetti. Henüz iki ülke arasında müzakerelerden sonuç alınamasa da savaşın Rusya'nın 9 Mayıs'ta kutlayacağı 'Zafer Günü'nde sona ereceği tahmin ediliyor. Şubat ayında ülkeden tahliye edilen ABD'li diplomatların bir kısmının da ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine dönmesi ihtimalleri kuvvetlendirdi.

Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı! Dünyanın gözü Kızıl Meydan'da Rusya’da 77. Yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Dünyanın gözü 9 Mayıs’ta Rusya’da yapılacak Zafer Bayramı’na çevrildi. Savaşın gölgesinde kutlanacak olan törenin provaları yapıldı. Kızıl Meydan’da yapılacak kutlamalar ile ilgili olarak günlerdir farklı iddialar ortaya atılıyor. Putin’in yarın ya resmen savaş ilan edeceği ya da savaşı sonlandıracağı olasılığı üzerinde konuşuluyor.