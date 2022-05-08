Türkiye Gazetesi

86 yaşındaki Kral Selman'ın dün Cidde'de hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Konu ile ilgili Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre Cidde kentindeki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde kalacağı belirtildi.

DÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman dün, tıbbi bazı tetkikler için Cidde'de hastaneye yatırılmıştı.

20 Temmuz 2020'de de tıbbi kontroller için hastaneye kaldırılan Kral Selman, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Kral Selman, 31 Aralık 1935'te Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Al Suud'un yirmi beşinci oğlu olarak Riyad'da doğdu.

Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırıldı.

Erdoğan, Kral Selman'ın davetlisi olarak Arabistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetilisi olarak Suudi Arabistan'a gitti.