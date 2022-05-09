Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi nedeniyle ABD ve birçok ülkenin yaptırımlarının kararlarının hedefi haline geldi. G7 liderlerinin çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenledikleri zirvenin ardından ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş kabiliyeti açısından kritik önem taşıyan kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

Açıklamada, bunlar arasında Rusya'nın en önemli iki bankasının yönetim kurulu üyeleri, bir Rus devlet bankası ve 10 bağlı kuruluşu, devlet destekli bir silah üreticisi ile devlet kontrolündeki üç televizyon kanalının yer aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın 8 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin önemli bankalarından Gazprombank'ın da 27 yönetim kurulu üyesinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, devlete ait Moskova Sanayi Bankası ve 10 iştirakine de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

3 TELEVİZYON KANALI YAPTIRIM LİSTESİNDE

Rusya'nın askeri ve istihbarat servislerine tedarik sağlayan savunma şirketi Promtekhnologiya'nın da yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın 3 televizyon kanalının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya ve Rus seçkinleri tarafından yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan hizmetlere erişimi kesmek için de harekete geçildiği, Amerikalıların Ruslara muhasebe ve danışmanlık hizmetleri vermesinin yasaklandığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın ekonomisini ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti.

Petrol fiyatlarına Fed ve yaptırım darbesi! Piyasalar ısındı fiyatlar fırladı: Gelecek olan zam iptal edildi Petrol fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ve AB’nin Rus petrolüne yaptırım uygulaması Brent petrolü ateşledi. Brent petroldeki yükseliş ise akaryakıtta zam beklentisi oluşturmuştu. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, 6 Mayıs Cuma gününden itibaren motorine zam, otogoza indirim bekleniyordu. Sektör temsilcileri açıklama yaparak motorine gelen zammın itap edildiğini duyurdu. LPG’ye gelecek olan indirim ise geçerliliğini koruyor. Gelen haberlerle birlikte benzin ve motorin fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki Motorine zam gelecek mi? LPG’de indirim var mı? Benzin kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 5 Mayıs Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları…

AB, Rus Ortodoks Kilisesi'ne yaptırıma hazırlanıyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasına ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesini önerdiği iddia edildi.