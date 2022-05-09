Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. ayında saldırıları devam ederken milyonlarca insan Ukrayna'dan komşu ülkelere göç etti. Ukrayna'da kalanlar ise ülkelerini korumak için cepheye gitti veya bunun için hazırlıklar yaptı. Bir müzisyen var ki o da ülkesi için cepheye gidenlerden. Öyle ki müziğini bıraktı ama müzik onu bırakmadı. Cephede dahi şafrkı söyleyen kadın 'Mariupol kuşu' lakabını aldfı.

Kateryna, ağır bombardıman altındaki Mariupol şehrinde yeraltı sığınağında şarkı söylerken şarkının sosyal medyada yayımlanmasıyla ülke çapında şöhret kazandı. “Mariupol Kuşu” lakabı takılan Kateryna, milli direnişin sembolü oldu.

YAKINLARI BİLE ŞAŞTI

Kateryna’nın şarkı söylediği Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nın altındaki tüneller ve bodrum katlarında, 300 sivilin Birleşmiş Milletler gözetiminde tahliye edilmesiyle sadece askerler kaldı. Kateryna’nın kuşatma altındaki fabrikada olması kadının yakın arkadaşlarını da şaşırttı.

Bunlardan Valeria Panasyuk,”Şatafatlı kıyafetler giyip sahnelere çıkabilirdi ama o, makineli tüfek ve kamuflajı seçerek müziği bıraktı. O, sonuna kadar savaşır, asla pes etmez” dedi. Ailesi de kızlarının cepheye gittiğini çok sonra öğrenmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talep etmişti! Mariupol'deki tüm kadın yaşlı ve çocuklar tahliye edildi Ukrayna’nın Mariupol kentindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı vatandaşların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor: 'Mariupol’de 20 bin kişi öldürüldü' Rusya tarafındna işgal edilen Mariupol'de Azovstal fabrikasına yönelik saldırılar dur durak bilmeden devam ediyor. Azov Taburu, Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler (BM) fabrikada kaç sivilin kaldığının net olmadığını aktardı.

Ukrayna'nın Azak kıyısında şehri kalmadı! Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol'ün stratejik konumu Rusya'nın, Ukrayna'da uzun süre kuşatma altında tuttuktan sonra kontrol altına aldığını duyurduğu Mariupol şehri stratejik önemi ile dikkati çekiyor. Azak Denizi'ne kıyısı olan liman şehirlerinden Berdyansk'tan sonra Mariupol'ün Rusların eline geçmesiyle Azak Denizi kıyısında Ukrayna'nın kontrolünde herhangi bir şehir kalmadı