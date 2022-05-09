Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da 9 Mayıs Zafer Bayramı sırasında yaptığı konuşma tüm dünyanın gündemindeydi. Putin’in ne konuşacağına dair batı medyasında günlerdir farklı iddialar yer alıyordu.

Rusya’nın başkenti Mokova’da Kızıl Meydan’da gerçekleşen gösterişli törende Putin konuşma yaptı. Putin’in konuşması sırasında Rus televizyonlarına Ukraynalı hacker’lar tarafından siber saldırı düzenledi.

BBC'den Francis Scarr'ın Twitte’da, Putin'in konuşması sırasında devlet televizyonu hacklendi. Televizyonda "Elinizde binlerce Ukraynalının ve çocuğunun kanı var. Televizyon ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır!" mesajı yayımlandığını paylaştı.

'YÜZLERCE ÇOCUĞUN ELİ SİZİN ELLERİNİZDE'

Saldırı, MTS mobil operatörü NTV Plus, Rostelecom ve Wink tarafından iletilen çeşitli kanalların çevrimiçi izleyicilerini etkiledi.

Putin'in konuşması sırasında ekranlarda şu mesaj yer aldı;

'Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde. Televizyonlar ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır.'

Putin'in Zafer Günü konuşmasına Zelenskiy'den jet cevap Zafer Günü konuşmasında kendi toprakları için savaştıklarını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den cevap geldi. Zelenskiy, "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi.

Putin Zafer Günü'nde konuştu: Savaşmaya devam edeceğiz İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasının 77. yıldönümünde tüm gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kızıl Meydan'da konuştu. Savaşa ilişkin ne konuşacağı günlerdir merak edilen Putin, "Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz." dedi.