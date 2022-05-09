Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuştu. Scholz, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını aktararak "Avrupa'da barışı tehlikeye atan odur (Putin'dir) ve bundan sıyrılmamalıdır" dedi. Ukrayna'ya silah da sağladıklarını belirten Scholz "Putin bize başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GAZ İTHALATINI BİTİRMEDE İYİ İLERLİYORUZ"

Partner ve müttefik ülkelerle Rusya'ya karşı tarihte eşi görülmemiş yaptırımlar uyguladıklarını söyleyen Alman Başbakan "Rus petrol ve gazının ithalatını mümkün olan en kısa sürede sıfırlamak için çalışıyoruz. Burada iyi ilerleme kaydediyoruz. Bazılarının beklediğinden daha hızlı" diye konuştu.

"PUTİN, RUS İMPARATORLUĞUNUN İNTİKAM PROJESİNİ UYGULUYOR"

Sınırların şiddet kullanarak değiştirilemeyeceğini yineleyen Scholz "Diğer her şey pandoranın kutusunu açmak anlamına gelir. Bunu anlamak için eski haritalara bakmak yeterli. Putin, bir Rus imparatorluğunun intikam projesi için bu ilkeyi bir tarafa attı." görüşünü paylaştı.

G7 Zirvesi sonrası ABD açıkladı! Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi Ukrayna’ya işgali nedeniyle pek çok ülkenin yaptırım kararı aldığı Rusya’ya, ABD’den bir hamle daha geldi. ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

G7 ülkeleri, Rusya'dan petrol ithalatını durduruyor G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerine anlaştı. Bu kapsamda Rusya'dan petrol ithalatı kademeli olarak bitirilecek.