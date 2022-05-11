Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Kanunu’nuı imzaladı. Kanun sayesinde Ukrayna’ya askerî ekipman verilmesi, kiralanması veya emanet olarak verilmesi kolaylaştı. 1941’de İkinci Dünya Savaşı’na girmeden önce savaşta aktif rol almayan ABD, müttefiklerine ve İngiltere’ye ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı. Böylece ABD, 82 yıl sonra aynı kanuna başvurmuş oldu. Bu arada Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın işgali ile NATO’yu ve Avrupa Birliği’ni parçalayacağı yanlışlığına düştüğünü söyledi. Putin’in hesaplı hareket eden birisi olduğunu belirten Biden, Rusya liderinin Ukrayna savaşından çıkış yolu aradığını kaydetti. Biden, Rus liderin ne yapacağını bulmaya çalıştığını ve çıkış planı olmamasından endişe ettiklerini söyledi.

‘SIZINTIDAN’ RAHATSIZ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna’nın bir Rus gemisini ve bazı Rus generallerin hayatını kaybettiği saldırılarda ABD’nin sağladığı istihbaratın kullanıldığına dair ABD basınına sızan açıklamaların, Başkan Biden’ı rahatsız ettiğini belirtti. “Başkan sızıntılardan memnun değil” diyen Psaki “Başkan’a göre bu, ABD’nin rolünü abartan ve doğru olmayan bir açıklama. Biden ayrıca bunun, Ukrayna’nın rolünü ve liderliğini küçümsemek anlamına geldiğini düşünüyor” dedi.

ABD'den Donbas çıkışı: Rusya sınırlı ilerleme kaydediyor ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Donbas bölgesinde halen planladığı takvimin gerisinde olduğunu, Rus ordusunun coğrafi anlamda çok sınırlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.