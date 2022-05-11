Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. Olayları takip edein Filistnli gazeteci Ali Smoudi ise başından vurularak yaralandı.

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

CENİN KAMPI'NA BASKI'NA BASKINI TAKİP EDİYORDU

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampı'na düzenlediği baskını takip ediyordu.

BAŞINDAN VURULARAK YARALANDI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı. Olayları takip eden Filistinli gazeteci Ali Smoudi, İsrail güçleri tarafından vurularak yaralandı. Smoudi, tedavi edilmek üzere Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine kaldırıldı.



İsrail medyasından algı operasyonu: Taliban haberinde Türk bayrağı kullandılar İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi Taliban’ın aldığı burka kararı haberinde Türk bayrağı fotoğrafı kullandı. Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürüten İsrail basınına tepkiler çığ gibi yağdı.

İran medyası duyurdu: İsrail için casusluk yapmıştı! İsveçli akademisyen idam edilecek Nisan 2016’da İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan tutuklanan İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali’nin cezası belli oldu. İran’da tutuklu olarak tutulan Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.