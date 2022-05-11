Türkiye Gazetesi

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk’un 88 yaşında hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk’un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk’un mirasının önemli olduğunu ifade etti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk’un 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Makarovich'in tipik özelliğiydi" dedi.

“30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

Kravçuk, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı. Kravçuk’un en önemli kararları arasında1992'de Lizbon Protokolü'nü imzalaması ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.

Ukrayna'dan çok konuşulacak Rus gazı hamlesi! Vanayı kapatıyor Rusya Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunun devam etmesi nedeniyle ekonomik olarakta pek çok ülke tarafından yaptırımların merkezi haline geldi. Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Kupriyanov, Ukrayna’nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini ve bunun nedenini anlayamadıklarını söyledi.

ABD’den Ukrayna’ya ek yardım: Temsilciler Meclisi onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı. Fonun büyük bir kısmı Ukrayna’ya savunma yardımına ayrılacak.