Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgalde çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Rus güçlerinin işgal ettiği Ukrayna’daki Melitopol bölgesinde 5 milyon dolar değerinde tahıl, traktör ve hasat makinesi çaldığı ortaya çıktı. John Deere şirketi traktörlere uzaktan müdahale ederek devre dışı bıraktı.

TRAKTÖRLERE UZAKTAN MÜDAHALE

Tarım ekipmanlarının bir Argotek distribütöründen çalındığı ve Çeçenya’ya göndermeyi planlayan Rus birlikleri tarafından 800 kilometre uzağa taşındığı bildirildi. Bu olaydan kısa bir süre sonra ekipmanları çalıştırmayı deneyen askerler beklemedikleri bir sonuç ile karşılaştı. John Deere şirketi traktörlere uzaktan müdahale ederek devre dışı bıraktı.

'DİJİTAL KİLİTLERİ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

ABD merkezli, ana iş kolu olarak iş ve tarım makinaları üreten uluslararası şirket John Deere, traktörlere uzaktan müdahale ederek devre dışı bıraktı.

CNN International’da yer alan habere göre, bir kaynak, askerlerin traktörleri yeniden çalıştırabilmek için dijital kilitleri kırmaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna’da bir yetkili, Rusya’nın tarım ekipmanlarını ‘çalma’ vakalarının işgal girişiminin başladığı mart ayına kadar uzandığını söyledi. John Deere ise mart ayında başlayan işgal girişiminin ardından Rusya ve Belarus’a sevkiyatları askıya aldıklarını açıklamıştı.

'400 BİN TON TAHIL ÇALINDI'

Ukrayna Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bugüne kadar tahminen 400.000 ton tahılın çalındığını söylemişti.

Ukrayna'dan Çernobil açıklaması: Laboratuvardaki örnekler yağmalandı Ukrayna hükümeti yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin radyoaktif atıkları izlemek için kullanılan terk edilmiş Çernobil nükleer santralinin yakınındaki bir laboratuvarı yağmaladığını ve imha ettiğini belirtti.

Rus askerleri Ukrayna'da marketi ve döviz bürosunu yağmaladı Ukrayna’nın farklı bölgelerini işgal eden Rus askerleri, marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı.

