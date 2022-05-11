Türkiye Gazetesi

Ronalginho ve ağabeyini birkaç yıl önce mafyanın elinden kurtaran Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, cinayete kurban gitti! Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ve ağabeyi, 2020 yılının başlarında sahte pasaportla Paraguay'a girmeye çalışınca göz altına alınmış ve 5 ay hapis yatmıştı.

Ronaldinho'yu Paraguay'dan kurtaran isim olarak ünlenen savcı Pecci, gazeteci eşiyle birlikte balayını geçirdikleri Baru adasında öldürüldü. Yeni evli çift plajda güneşlenirken sahile doğru jet ski ile yaklaşan mafyanın infaz takımı Güney Amerika'yı sarsan cinayeti işledi. Pecci'nin Instagram'dan yaptığı son paylaşımda bebek beklediğini paylaştığı ortaya çıktı.

DÜĞÜNLERİ CANLI YAYINLANDI

Savcı Marcelo Pecci, sevgilisi Claudia Aguilera ile 30 Nisan tarihinde Asuncion'daki bir kilisede evlendi. Televizyoncu Aguilera'nın kanalı Unicanal, düğünü izleyicilerine haber bülteninde aktardı. Kilisedeki düğün töreni ve kutlamalarda çekilen 3 dakika 52 saniyelik video, 5 Mayıs tarihinde gazeteci Claudia Aguilera'nın Instagram hesabında paylaşıldı. Çift, balayı için bir başka Güney Amerika ülkesi Kolombiya'yı seçmişti.

MAFYADAN İNFAZ KARARI

Olacaklardan habersiz plajda güneşlenen Marcelo Pecci ve eşi Claudia Aguilera, dakikalar sonra kendilerine doğru bir jet skinin yaklaştığını gördü. İki adamı taşıyan jet ski otelin özel plajına yanaştı, aralarından biri sakin bir şekilde kuma ayak bastı. Hiçbir söz söylemeden savcı Marcelo'ya iki el ateş etti.

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesine konuşan Aguilera, kurşanlardan birinin eşinin yüzüne isabet ettiğini, diğerinin ise sırtına saplandığı bilgisini verdi. Kumların üstüne düşen savcı Pecci, olay yerinde hayatını kaybetti. Baru'daki bir plajda ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, tüm Güney Amerika'da şok etkisi uyandırdı.

Paraguy lideri Mario Abdo Benitez, saldırıyı 'alçak bir cinayet' olarak tanımladı, Twitter mesajında Pecci'nin öldürülmesinin tüm Paraguaylıları üzdüğünü yazdı. Pecci ile mesai arkadaşı olan savcı Augusto Salas ise, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada cinayetin karakteristik bir mafya saldırısına benzediğini söyledi.