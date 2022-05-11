Türkiye Gazetesi

Polonya'da bir nazi askerinin günlüğünden yola çıkılarak başlatılan kazı çalışmasında inanılmaz bir sonuca ulaşıldı. Öyle ki defineciler 4 ton ağırlığında ve Hitler'e ait olduğu iddia edilen bir hazine buldu. Söz konusu hazinede altın bulunduğu öğrenilirken, zaman içerisinde altınların bulundukları metalle bütünleştiği ve ayrıştırma çalışmaları için definecilerin resmi izin beklediği öğrenildi

KAZI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bir evin bahçesinde gerçekleştirilen gizemli kazıda bulunanlar, define camiası arasında hızla yayıldı. Nazi askerine ait bir günlükten yola çıkarak kazı gerçekleştiren defineci grup, eldeki kaynaklara göre Hitler'e ait olduğu belirlenen 4 tonluk altın hazinesini buldu. Ancak altınların bir metale karıştığı tespit edildi. Altınların ayrıştırılması için izin bekleniyor. Polonya'da kendilerine Silesian Bridge ismi veren bir grup defineci tarafından gerçekleştirilen kazı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

4 TON ALTINI GÖMMÜŞLER

Defineci grup, gerekli yerlerden resmi izin aldıktan sonra bir evin bahçesinde kazı çalışmalarına başladı. Kazıda, eski bir nazi askerinin günlüğünden faydalanıldı.

Altınların, 1939'daki ikinci dünya savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun ele geçmesini engellemek amacıyla Hitler'in koruma askerleri tarafından yer altına gömüldüğü öğrenildi.

ALTINLAR METALİN İÇİNE KARIŞMIŞ

Günler süren kazı sonucunda 1.5 metre derinliğindeki altına ulaşıldı. Ancak tek bir eksik vardı. Altınlar, etrafını saran metalle birleşmişti. Defineciler, resmi yerden gelecek izinden sonra altınların ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek.

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