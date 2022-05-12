Türkiye Gazetesi

The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, yetkililer Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı, Türkiye’ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre’deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayı sonunda ABD ile F-16’ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu; sürecin böyle devam etmesi hâlinde Türkiye’nin yeni alacağı F-16’lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden’ın kendisine bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını Kongre’ye sunacağı bilgisini verdiğini de belirtmiş ve S-400’lerin ise Türkiye’nin malı olduğunu ve bu konudaki tartışmaların Türkiye için artık kapanmış olduğunu dile getirmişti.

'Ukrayna diplomasisi' Kongre'nin fikrini değiştirdi: Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından Defense New, ABD Kongresi'nde daha önce Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda çaba gösteren birçok Kongre üyesinin, Ukrayna savaşı sürecindeki rolünün ardından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktığını belirtti.