Türkiye Gazetesi

Barbie bebeklerinin yeni koleksiyonu Haziran’da ‘Fashionista’ isimli koleksiyon ile piyasaya çıkacak. Koleksiyonda ilk kez işitme cihazı olan Barbie ve vitiligosu olan Ken gibi pek çok oyuncak bebek yer alacak.







Yeni Barbie bebekeler, haziran ayında ‘Fashionista’ isimli koleksiyon ile piyasaya çıkacak.

Barbie bebeklerin çeşitliliğinin artması için Mattel oyuncak şirketi olumlu adımlar attı ve yeni koleksiyonda çocukların kendilerinin yansıtıldığını görmesini amaçladıklarını belirtti. Şirket ayrıca çocukların ‘kendilerine benzemeyen bebeklerle oynayarak’ kapsayıcılığın önemi konusunda farkındalık kazanmasını da amaçlanıyor.



Yeni koleksiyonda tektip Barbie vücudu da değişiyor ve erkek bebeklerdeki geniş omuzlar daha daraltılarak daha az kaslı bir silüette olacak.

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