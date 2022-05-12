Türkiye Gazetesi

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemeleri göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı bir saldırı düzenlendi.

ÖLENLERİN ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Eş-Şebab örgütü saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak.

Somali'de çifte bombalı saldırı: 48 kişi ölü, 108 yaralı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 48 kişi can verdi. Ölenler arasında bir kadın milletvekili de var.

Somali’de intihar saldırısı: 13 ölü Somali'de restorana düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.