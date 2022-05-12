Türkiye Gazetesi

Suriye’nin El Bab ilçesinden patlama sesleri geldi. Alınan bilgiye göre; terör örgütü PKK/YPG El Bab'a roketli saldırı düzenlendi. roketler sivil yerleşim alanına düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG düzenlediği roketli saldırı ile sivilleri hedef aldı. Terör örgütü tarafından fırlatılan roketler sivil yerleşim alanına düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Bazı ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

GAZİANTEP'TE HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI

Gaziantep'in Karkamış ilçesine ise son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Suriye’den atılan havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. Diğer havan mermilerinin ise ilçedeki boş alanlara düştüğü aktarıldı. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği bildirildi.

Suriye sınırında saldırı: Havan mermileri attılar Suriye sınırından hudut karakoluna havan mermileri atıldı. Çok sayıda yaralının olduğu bölgede alarma geçildi.

TÜGVA'yı bombalayan terörist tutuklandı İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasını bombaladığı iddia edilen terör örgütü üyesi Besra Y'nın sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen militan, tutuklanıp cezaevine konuldu.