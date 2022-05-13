Türkiye Gazetesi

Nisan ayının sonundan bu yana nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında hızla yayılması sonrası Kuzey Kore'de alarm verildi. Yaklaşık 190 bin kişinin izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtilirken, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmeyen ülkede panik büyüdü.

Geçtiğimiz salı günü benzer semptomlar gösteren 18 bin kişi daha ortaya çıktı ve toplamda yaklaşık 350 bin kişide benzer belirtilere rastladığı ifade edildi. 160 bine yakın kişinin tedaviler sonrası semptomları atlattığı belirtilirken, kaç pozitif hasta olduğuna dair kesin bilgi paylaşılmadı.

KORONAVİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede vaka görülmediğini savunan Kuzey Kore, dün Pyongyan'da ilk vakanın kayda geçtiğini açıkladı. Geçtiğimiz Pazar günü ateş belirtisi gösteren hastalardan toplanan örneklerde Covid-19'un Omicron mutasyonunun tespit edildiğinin duyurulması sonrası bugün ise devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ateş semptomları gösteren en az altı kişinin öldüğü ve bu vakalardan birinin virüsün Omicron mutasyonuna yakalandığının tespit edildi kaydedildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un alınan tedbirleri denetlemek üzere geçtiğimiz Salı günü ülkenin salgın komuta merkezini ziyaret ettiği ve dün de acil durum ilan ettiği hatırlatılan haberde, Kim'in "Ateş belirtisinin başkent bölgesinde hızla yayılmasının, halihazırda kullanılan salgın önleme sisteminin zafiyetini gösterdiği" eleştirisinde bulunduğu belirtildi.

GIDA VE İLAÇ EKSİĞİ RİSKİ

Pyongyang, Çin'in Wuhan şehrinde ilk Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından 2020'nin başlarında Çin ve Rusya'ya olan sınırlarını tedbir amacıyla kapatmıştı. Kuzey Kore daha önce ise 2003'teki SARS salgını ve 2014'teki Ebola salgını sırasında yabancıların Kuzey Kore'ye girişini askıya almıştı.

Nükleer silah ve füze programı nedeniyle sert yaptırımların hedefi olan Kuzey Kore'nin gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu değerlendiriliyor.

Kuzey Kore'de 'koronavirüs' alarmı: İki yıl sonra ilk kez tespit edildi Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve özel izinle giriş yapılabilen Kuzey Kore, ülkede iki yıl sonra ilk kez koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu.