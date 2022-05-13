Türkiye Gazetesi

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakması, Yunanistan'da endişeleri artırdı. Yunanistan'da siyasiler, Yunanistan'ın ABD ile Ekim 2021'de imzaladığı Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşmasını değerlendirirken Türkiye ile ilişkileri de ön plana çıkardı.

Anlaşmaya ilişkin Yunan Parlamentosunda yapılan görüşmelerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin bazı dış politika faaliyetlerini Yunanistan için bir tehdit olarak nitelendirdi.

Yunanistan'ın karşılaştığı tehdit unsurlarının çoğu kez yakın coğrafyanın ötesine çıktığını savunan Dendias, Afrika'daki gelişmeleri, göç meselesini, iklim krizini ve Balkanlardaki istikrar sorununu buna örnek olarak gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias



‘YUNANİSTAN İÇİN BİR TEHDİTTİR’

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin (UNCLOS) dünyanın herhangi bir yerinde uygulanmamasının Yunanistan için tehdit oluşturduğunu ileri süren Dendias, "Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatındaki (İİT) oylamalara ilişkin planları Yunanistan için bir tehdittir. Türkiye'nin Arap ve Müslüman dünyasında liderlik yapma ve Arap dünyasındaki Yunanistan'a dost yaklaşımları baltalama çabası Yunanistan için bir tehdittir." diye konuştu.

Dendias, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma perspektifine ilişkin "Türkiye'nin silah sistemlerinin seviyesinin yükseltilmesi bir sorundur çünkü Türkiye sürekli bizim egemenlik haklarımızı ihlal ediyor." iddiasında bulunarak, Washington ziyaretinde bu konunun dile getirileceğini ifade etti.

‘TÜRKİYE’YE F-16 SATILMASIN’

Meclis görüşmelerinde söz alan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'ye F-16 satılmamasını istemesini talep etti.

Ana muhalefet lideri Aleksis Çipras

Çipras, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni F-16 satın alma olasılığına ve Miçotakis'in ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin olarak, "Yunan halkının duymak istediği Türkiye'ye F-16 satılmasının iptal edilmesini gündeme getirecek olmanızdır." dedi.

Her Yunanistan başbakanının ABD ile karşılıklı fayda mantığıyla pazarlık yapması gerektiğini savunan Çipras, "Ülkemize güvenlik garantisi sağlanmaksızın, her şeyi veren bir anlaşma imzalıyorsunuz." diye konuştu.

Çipras, Miçotakis'i Yunanistan'ın geleneksel olarak NATO içerisinde ve ABD ile ilişkilerde yürüttüğü ılımlı ve dikkatli dış politika çizgisini terk etmekle suçlayarak, anlaşmanın son yıllarda Yunan dış politikasında yapılan en tehlikeli değişim olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın bu yöndeki arzusuna rağmen, ABD'nin Ege'deki İskiri Adası'nda üs kurmaya yanaşmamasına dikkati çeken Çipras, "ABD bir yandan operasyonları için Yunanistan'ı değerlendirmek istiyor ama öte yandan Türk-Yunan sorunlarına karışmamak adına adalara da herhangi bir şekilde karışmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

‘GERİ ADIM ATMAYA TAMAMEN KAPALIYIZ’

Anlaşmanın, Yunanistan'ın ulusal çıkarlarına çok yönlü olarak hizmet ettiğini ileri süren Miçotakis, bu anlaşmayla ABD'nin, Doğu Akdeniz'deki varlığını da genişlettiğini savundu.

Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin olarak "Olumlu yaklaşımlara açığız ancak ulusal açıdan geri adım atmaya tamamen kapalıyız." yorumunu yaptı.



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