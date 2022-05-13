Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Rusya’nın pek çok savaş suçu işlediği itham ediliyor. Ukrayna’da başsavcılık Rus askerlerinin işlediği savaş suçu işlediği raporladı. Başsavcı Iryna Venediktova, 21 yaşındaki Rus askerin bisiklet kullanan bir sivili öldürüp yol kenarında bırakmakla suçlandığını söyledi. Bu olayla ilgili başsavcı en az 10-15 yıl hapis cezası almasını beklediklerini sözlerine ekledi.



The Guardian’ın haberine göre, Vadim Shysimarin isimli asker 28 Şubat'ta Kiev'in yaklaşık 200 mil doğusunda Sumi bölgesinin Chupakhivka köyünde 62 yaşındaki silahsız bir kişiyi bisiklet sürerken ateş açarak öldürmekle suçlanıyor. Savcılara göre Shysimarin, ‘Ukraynalı askerlere ihbar etmesin diye bir sivili öldürmesi’ emrini uyguladı.

UKRAYNA: RUSYA’YA AİT SAVAŞ SUÇLARININ 11 BİNİ AŞTIĞINI AÇIKLADI

Önümüzdeki günlerde dava dosyası mahkemeye götürülücek olan Rus askeri olan Mihail Romanov ise tecavüz ve cinayet işlemekle suçlanıyor. Romanov da mart ayında Kiev yakınlarındaki bir köyde zorla girdiği evde, bir adamı öldürmek ve ardından karısına defalarca tecavüz etmekle suçlanıyor.

Asker ayrıca “kadını ve reşit olmayan çocuğunu şiddet ve silahlarla tehdit etmekle” suçlanıyor. Ukrayna başsavcısı tarafından kaydedilen Rusya’ya ait savaş suçlarının sayısı 11 bini aşmış durumda. UNICEF'in bildirdiğine göre, savaşta sadece nisan ayında en az 100 çocuk öldürülmüştü.



Yine sivilleri hedef aldı! Rusya'dan Odessa'ya 7 füzeyle saldırı Rusya’nın Ukayna’ya yönelik saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında Rus askerleri tarafından vurulan Harkov bölgesine bağlı İzyum kentinde 44 sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Şehir geneline 7 füze atıldığı belirtilen Karadeniz kıyısındaki Odessa kentindeki saldırılarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya yine sivilleri hedef aldı! Luhansk'ta okula düzenlenen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, Luhansk’taki bir okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

