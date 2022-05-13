Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri ve Cenin Mülteci Kampında yaşanan olaylar hakkında açıklama yapıldı. İsrail tarafından, Batı Şeria’da toplam 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, “Buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V’gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz. Söz konusu tek taraflı adımlar bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir. İsrail’i uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs günü Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması gerektiği de vurgulanırken, “Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz” denildi.



İsrail medyasından algı operasyonu: Taliban haberinde Türk bayrağı kullandılar İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi Taliban’ın aldığı burka kararı haberinde Türk bayrağı fotoğrafı kullandı. Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürüten İsrail basınına tepkiler çığ gibi yağdı.

İran medyası duyurdu: İsrail için casusluk yapmıştı! İsveçli akademisyen idam edilecek Nisan 2016’da İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan tutuklanan İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali’nin cezası belli oldu. İran’da tutuklu olarak tutulan Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.