Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, 75 dakika süren görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM BULUNMASI İSTENDİ

Açıklamada, iki liderin görüşmede Ukrayna konusunu ele aldığı kaydedildi. Başbakan Scholz’un 11 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’e Ukrayna'da devam eden savaşı ve savaşı sona erdirme çabalarını dile getirdiği aktarıldı. Ayrıca Alman Şansölye'nin Mariupol'daki savaşın sonuçları göz önüne alındığında en kısa sürede bir ateşkese varılması, insani durumun iyileştirilmesi, diplomatik bir çözüm bulunmasını isteğini ilettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz ithalatını sıfırlayacağız Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus petrol ve gazının ithalatını mümkün olan en kısa sürede sıfırlamaya çalıştıklarını söyledi. Scholz, Putin'in intikam projesi uyguladığını belirtti.

Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü: Kiev müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz'e, "Kiev, mümkün olan her şekilde müzakere sürecini geciktirmeye çalışıyor" dedi.