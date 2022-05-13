Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte konuşan ABD Başkanı Joe Biden, bir basın mensubunun Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili sorusunu da cevaplandırdı. Biden, "Tüm detayları bilmiyorum; bu olayın soruşturulması gerektiğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL CENAZESİNE DE SALDIRDI!

İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurulmuştu.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti! Tabut yere düştü Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile’nin naaşının taşınması sırasında İsrail polisinin müdahale etti. İsrail polisi, Ebu Akile'nin cenazesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te omuzlarda taşınmasına izin vermedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V’gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz” denildi.

İsrail Al-Jazeera'nın kadın muhabirini öldürdü! Cenin Kampı'na baskını takip ediyordu Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayları takip eden Filistinli gazeteci Ali Smoudi ise yaralandı.